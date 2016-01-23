رئيس الأمن العام: اقتحمنا 82 بؤرة إجرامية وضبطنا مضادات للطائرات وآر بى جى

قال اللواء السيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية رئيس قطاع الأمن العام، لـ"اليوم السابع"، اقتحمنا 82 بؤرة إجرامية وضبطنا بها 1917 متهما و78 قطعة سلاح و25 قضية مخدرات و72 تشكيلا عصابيا و209 سيارات مسروقة، و145 قضية قتل، و32 سرقة و11 خطف و8 حريق عمد، و16 حالة اغتصاب.

وتابع مساعد وزير الداخلية، تنفيذ الأحكام أمر هام، حيث إنه يعد آخر مرحلة فى مواجهة الجريمة، فبعد صدور الحكم يتبقى ضبط المتهم، وإذا لم يتم تنفيذ الحكم وضبط المتهمين ستتكرر الجرائم، ولا يكون هناك رادع، كما نعمل على تنفيذ الأحكام فى مجال الاستيلاء على الأموال من البنوك، ونجحنا فى استعادة ملايين الجنيهات لخزينة الدولة، ووجهنا حملات أمنية على مستوى الجمهورية خلال أسبوعين لملاحقة 445.873 هارب من أحكام نجحت فى ضبط 76 ألف متهم، بينهم 4 آلاف هاربون من الجنايات، وجمعنا 2439 قطعة سلاح بينها 423 سلاحا آليا و5 رشاشات و11 ورشة لتصنيع السلاح و14 ألف طلقة نارية، ومدفع و75 قذيفة مضادة للطائرات و18 قذيفة آر بى جى، كما اقتحمنا مزارع المخدرات ولاحقنا أباطرة الكيف، وضبطنا 674 ألف قرص مخدر و4 أطنان بانجو و456 كيلو حشيش و5 كيلو هيروين و9 كيلو أفيون.