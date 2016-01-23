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نشرة ONA للفضائيات| ألبرت شفيق رئيسًا للنهار.. جيهان منصور في «الستات مابيعرفوش يكدبوا».. عمرو عبد الحميد يكشف «معديات الموت»

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نشرة ONA للفضائيات| ألبرت شفيق رئيسًا للنهار.. جيهان منصور في «الستات مابيعرفوش يكدبوا».. عمرو عبد الحميد يكشف «معديات الموت» نشرة ONA للفضائيات| ألبرت شفيق رئيسًا للنهار.. جيهان منصور في «الستات مابيعرفوش يكدبوا».. عمرو عبد الحميد يكشف «معديات الموت»

ألبرت شفيق وجيهان منصور وعمرو عبدالحميد

إعداد – إنجى لطفي

تقدم وكالة أنباء أونا، نشرتها الخاصة بأخبار وسائل الإعلام، وبرامج التوك شو، وغيرها من البرامج التي تعرض على الشاشات المصرية الرسمية والخاصة.

في مفاجأة من العيار الثقيل، تعاقدت قناة النهار مع الإعلامي ألبرت شفيق ” والمعروف إعلامياً بلقب “صنايعي الفضائيات”، لتوليه إدارة قنوات النهار، وذلك في إطار خطة القناة لتطوير الشبكة والمحتوي البرامجي الجديد ضمن الانطلاقة الجديدة والمقرر لها في فبرابر المقبل، والإعلان عنها في حفل يقام 27 يناير الجاري في إحدي الفنادق الشهيرة بوسط البلد..  للمزيد 

في إطار خطة شبكة قنوات النهار في تطوير المحتوى البرامجي، تعاقدت قناة النهار مع الإعلامية أسماء مصطفي والإذاعي خالد عليش والمراسلة داليا أشرف على تقديم برنامج صباحي بعنوان ” نهار جديد” على شاشة النهار، مقرر بثه خلال شهر فبراير المقبل…للمزيد

مع بداية دقات الواحدة مساء السبت انطلق احدث برامج شعبي اف ام ببرنامج ياليل ياعين الذي يغوص في تاريخ الاغنية الشعبية ومواويل الطرب الأصيل مع إعطاء وجبة محترمه عن أصل المواويل وتاريخ رموز زمن الفن الشعبي الجميل.. للمزيد 

يناقش برنامج “حوار القاهرة” الذى يقدمه الإعلامى عمرو عبدالحميد المذاع على شاشة “سكاى نيوز عربية” مساء اليوم السبت فى تمام الساعة العاشرة مساءا يكشف أسرار جديدة عن معديات الموت.. لمزيد

تعاقدت شبكة النهار مع الإعلامية سلمى صباحي على تقديم برنامج للأطفال يذاع يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، من المقرر بثه خلال شهر فبراير المقبل…للمزيد

تحل الإعلامية جيهان منصور ضيفة على قناة CBC وبرنامج ( الستات ما يعرفوش يكذبوا) غدا الاحد حيث تشارك الاعلامية مفيدة شيحة تقديم البرنامج، وحوار خاص مع الكابتن احمد حسن نجم الكره المصرية وكابتن منتخب سابقا، في مواجهة خاصة وحوار جريء عن أحوال الرياضة في مصر والتحديات التي تواجه الوطني المصري…  للمزيد

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