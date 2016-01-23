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فيديو| زوجة الشهيد أحمد جمال باكية على الهواء: «السيسي قال لي لست وحدك»

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فيديو| زوجة الشهيد أحمد جمال باكية على الهواء: «السيسي قال لي لست وحدك» فيديو| زوجة الشهيد أحمد جمال باكية على الهواء: «السيسي قال لي لست وحدك»


> بكت مروة علي، زوجة الشهيد أحمد جمال الفقي، على الهواء، تأثرًا بتكريم الرئيس عبدالفتاح ، لها خلال احتفالات الشرطة بعيدها في 25 يناير.

وقالت “علي” في مداخلة هاتفية لبرنامج “صح النوم” على قناة LTC، مساء اليوم السبت، مع محمد الغيطي: “السيسي قالي لست وحدك وإحنا معاكي، ومش هنسيبكم”.

وأضافت مروة علي، أن لديه طفل يبلغ 5 شهور، وقالت إن أخر كلمات زوجها لها، أنه قال لها: “أنتي مرات شهيد”.

وكرَّم الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددًا من رجال الشرطة بمنحهم نوط الامتياز تقديرًا لجهودهم وكفاءتهم خلال أداء واجباتهم.

منح الرئيس، خلال مراسم الاحتفال بعيد الشرطة، اللواء محمود شعرواي مساعد وزير الداخلية رئيس قطاع الأمن الوطني، والعميد معتز وهدان بشرطة رئاسة الجمهورية نوط الامتياز من الطبقة الأولى.

كما منح السيسي العقيد جابر بهاء محمود إبراهيم، والعقيد حنان يوسف هجرس، والمقدم محمد عمرو زكريا المنخلي نوط الامتياز من الطبقة الثانية، ومنح الرائد أمجد أحمد عشري، والنقيب باسم بشارة، والنقيب مياكل غبريال، والملازم محمد صابر نوط الامتياز من الطبقة الثالثة.

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