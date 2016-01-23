مصطفى بكرى: يجب التقدم بشكوى لمجلس الأمن بعد تصريحات متحدث رئاسة تركيا

أكد الكاتب الصحفى مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، أنه يجب على مصر أن تتقدم بشكوى الى مجلس الامن بعد التصريحات الصادرة عن المتحدث الرسمى باسم الرئاسة التركية "إبراهيم كلين" حول وصفه بحدوث انقلاب عسكرى فى مصر.

وأضاف بكرى لـ"اليوم السابع"، أن ذلك من أجل وضع حد لهذا التدخل السافر والاعتداء على سيادة مصر والتحريض ضدها، متابعا "ليس صدفة أن هذا التصريح الصادر عن المتحدث الرسمى باسم الرئاسة التركية يأتى قبل 25 يناير والذى تحرض خلاله تركيا وقطر ودول أجنية أخرى جماعات الإخوان على ارتكاب أعمال عنف".

وأوضح بكرى، أن مصر جرت فيها انتخابات ديمقراطية حرة والرئيس عبد الفتاح السيسى فاز بأكثر من 97%، وليس كما فاز أردوغان بنسبة لا تتعدى الـ52 %، مؤكدا أن هناك فارقًا كبيرًا بين رئيس يذل شعبه فى تركيا ورئيس يعبر عن آمال وطموحات شعبه فى مصر.

وشدد الكاتب الصحفى مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، على أن هذا تدخلا مرفوضا، وأنه يجب على الحكومة المصرية أن ترد عليه بكل حسم وقوى.

- الخارجية: تصريحات متحدث رئاسة تركيا من غير ذى صفة ولا تحرك ساكنا فى مصر