أخبار عاجلة

البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مصطفى بكرى: يجب التقدم بشكوى لمجلس الأمن بعد تصريحات متحدث رئاسة تركيا

Google+ Print
مصطفى بكرى: يجب التقدم بشكوى لمجلس الأمن بعد تصريحات متحدث رئاسة تركيا مصطفى بكرى: يجب التقدم بشكوى لمجلس الأمن بعد تصريحات متحدث رئاسة تركيا
أكد الكاتب الصحفى مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، أنه يجب على أن تتقدم بشكوى الى مجلس الامن بعد التصريحات الصادرة عن المتحدث الرسمى باسم الرئاسة التركية "إبراهيم كلين" حول وصفه بحدوث انقلاب عسكرى فى مصر.

وأضاف بكرى لـ"اليوم السابع"، أن ذلك من أجل وضع حد لهذا التدخل السافر والاعتداء على سيادة مصر والتحريض ضدها، متابعا "ليس صدفة أن هذا التصريح الصادر عن المتحدث الرسمى باسم الرئاسة التركية يأتى قبل 25 يناير والذى تحرض خلاله تركيا وقطر ودول أجنية أخرى جماعات الإخوان على ارتكاب أعمال عنف".

وأوضح بكرى، أن مصر جرت فيها انتخابات ديمقراطية حرة والرئيس عبد الفتاح السيسى فاز بأكثر من 97%، وليس كما فاز أردوغان بنسبة لا تتعدى الـ52 %، مؤكدا أن هناك فارقًا كبيرًا بين رئيس يذل شعبه فى تركيا ورئيس يعبر عن آمال وطموحات شعبه فى مصر.

وشدد الكاتب الصحفى مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، على أن هذا تدخلا مرفوضا، وأنه يجب على المصرية أن ترد عليه بكل حسم وقوى.

- الخارجية: تصريحات متحدث رئاسة تركيا من غير ذى صفة ولا تحرك ساكنا فى مصر

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر