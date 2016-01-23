سامح عاشور يُعلن انتهاء أزمة "محاميى السادات" بعد إحالة الضابط للتحقيق

قال سامح عاشور نقيب المحامين، بشأن أزمة "محاميى السادات"، إن الضابط كريم علام أُحيل للتحقيق بمديرية المنوفية، مضيفًا أنه نُقِل من مركز شرطة السادات دون تنازل المحامين عن دعواهما الجنائية، واستمرارها فى مباشرتها.

وأضاف عاشور، فى تصريحات صحفية، أنه تم وضع أسس تعامل داخل قسم شرطة السادات تليق بالمحامين، معلنًا عن انتهاء أزمة المحامين بالمنوفية.

يذكر أن العشرات من محاميى مدينة السادات، قد دخلوا فى اعتصام مفتوح، أمس الجمعة، داخل مقر نقابة المحامين بالسادات، احتجاجًا على قيام أحد ضباط الشرطة بالتعدى بالسب والضرب على اثنين من المحامين؛ وهم محمد علوانى، وأحمد فوزى.

- اعتصام محاميى السادات داخل مقر النقابة بعد تعدى ضابط على اثنين من زملائهم