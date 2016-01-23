والد 3 شهداء: "أسعد لحظة يوم ما قابلت الرئيس السيسى ومصر قطعة من قلبى"

قال على عبد الفتاح محمد، والد 3 شهداء، إن نجله الشهيد عبد الرحمن طلب نقله إلى سيناء قبل استشهاده بـ13 يوما، مقدما الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على تكريمه لشهداء الوطن، مؤكدا أنه أسعد لحظة يوم لقاء الرئيس.

وأضاف عبد الفتاح محمد والد 3 شهداء، فى حواره مع الإعلامية لبنى عسل، أنه 3 من أبنائى استشهدوا على تراب سيناء آخرهم منذ أيام، مؤكدا أن مصر قطعة من قلبه.

وتابع: "أنا اتغربت شوية خارج مصر ولكن مصر قطعة من قلبى وأسعد لحظة بصراحة يوم ما قابلت الرئيس وخففت عنى حاجات كتيرة جدا وبشكر الظروف اللى جمعتنى بالرئيس وفعلا الأخ الأكبر اللى خايف علينا".

فيما أجهش على عبد الفتاح محمد، والد الـ3 شهداء والإعلامية لبنى عسل وشقيق الشهيد ووالدة الشهيد أحمد جمال ونجله وزوجته، بالبكاء على الهواء مباشرة .

وفى نفس السياق طالب شقيق الشهيد عبد الرحمن بالالتحاق بكلية الشرطة للأخذ بالثأر له.