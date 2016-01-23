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مباحث الإنترنت: "رصد" الإخوانية تعمل من خارج البلاد وحررنا محاضر ضدها

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مباحث الإنترنت: "رصد" الإخوانية تعمل من خارج البلاد وحررنا محاضر ضدها مباحث الإنترنت: "رصد" الإخوانية تعمل من خارج البلاد وحررنا محاضر ضدها
قال اللواء عصام حافظ مدير مباحث الإنترنت والمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية، إن " رصد" التابعة لجماعة الإخوان تعمل من خارج ، والوزارة قامت بتحرير عدة محاضر للإنتربول الدولى ضدها، مؤكدا أن الكتائب الإلكترونية الإخوانية المحرضة على العنف نشطت قبل ذكرى ثورة 25 يناير، أن عدد المحرضين على العنف والتظاهر ضعيف جدا على المستوى الشعبى.

وحذر مدير مباحث الإنترنت والمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل الشركات المصرية التى تتعامل مع الخارج من الوقوع فى فخ النصب الإلكترونى عبر الإنترنت، مؤكدا أن معظم المواقع الإباحية تعمل من الخارج وعند رصد الصفحات التى تعمل من مصر يتم ضبطها.

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مصر 365

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