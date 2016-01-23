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مصر تفوز على الكاميرون 30 -20 بالجولة الثالثة في أمم أفريقيا لكرة اليد

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مصر تفوز على الكاميرون 30 -20 بالجولة الثالثة في أمم أفريقيا لكرة اليد مصر تفوز على الكاميرون 30 -20 بالجولة الثالثة في أمم أفريقيا لكرة اليد

أرشيفية

فاز منتخب على ضيفه الكاميروني 30 – 20 في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم السبت في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى بكأس الأمم الإفريقية لكرة اليد المقامة على ملاعب الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي

بدأ منتخب مصر المباراة بحماس وتقدم الفراعنة 5-2 في الدقيقة السادسة ، وواصل منتخب مصر الهجوم ليتقدم فى منتصف الشوط الاول 9-5 .

ووصلت النتيجة قبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول إلى 16-10 لصالح منتخب مصر الذي أنهى الشوط بالتقدم 17-10.

وفي الشوط الثاني واصل منتخب مصر الضغط والهجوم ليصل الفارق إلى أكثر من 12 هدفا لصالح منتخب الفراعنة بعد أن أصبحت النتيجة 26 -13 قبل مضي 20 دقيقة من أحداث الشوط .

وحاول منتخب الكاميرون جاهدا مجاراة لاعبي المصري الهجوم وتمكن قبل دقيقة من نهاية اللقاء في تقليص الفارق إلى عشرة أهداف بعدما أصبحت النتيجة 29 – 19 ، وسجل وسام سامي الهدف الـ 30 لصالح منتخب مصر قبل أن يقلص لاعبو منتخب الكاميرون النتيجة بإحراز الهدف الـ 20 ، لتنتهي المباراة بفوز مصر على الكاميرون 30 – 20 ، ويحقق منتخب الفراعنة ثالث فوز على التوالي بعد تخطي عقبة نظيره الجزائري في المباراة الافتتاحية للبطولة ومن بعده الفوز على منتخب نيجيريا .

أ ش أ

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