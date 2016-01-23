تنفيذ 30 % من طريق الفرافرة-عين دلة باعتمادات 443 مليون جنيه‎

أعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، عن تنفيذ 30 % من طريق مدينة الفرافرة – عين دلة بإجمالي اعتمادات 443 مليون جنيه .

صرح عبد الواحد السيد، مدير فرع هيئة الطرق والكباري بالوادي الجديد، المهندس عبد الواحد السيد، أنه سيتم الانتهاء من المشروع نهاية عام 2016 ، تحت اشراف الهيئة وبالتعاون مع احدي شركات القطاع الخاص .

وأشار “السيد”، إلى أن طريق عين دالة، بطول 83 كم، وعرض 11.7 مترًا، وبتكلفة مالية قدرها 443 مليون جنيه؛لربط منطقة الفرافرة بمنطقة عين دلة، حيث يتم تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع المليون ونصف مليون فدان بها، بواقع استصلاح 36 الف فدان بمنطقة سهل بركة ،و 10 الاف فدان اخري بمنطقة عين دلة بمركز الفرافرة .