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مديرية الزراعة تكرم 107 شخصية من أبناء الوادي الجديد‎

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مديرية الزراعة تكرم 107 شخصية من أبناء الوادي الجديد‎ مديرية الزراعة تكرم 107 شخصية من أبناء الوادي الجديد‎

تنظم  مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد،   احتفالية لتكريم  107 شخصية من رواد العمل الزراعي والاعلامي من أبناء المحافظة .

صرح بذلك الدكتور محسن عبد الوهاب  مدير مديرية الزراعة، ونقيب الزراعين بالوادي الجديد، وقال  أنه سيتم اقامة احتفالية؛ لتكريم 20 مهندس ومشرف زراعي، و 20 شخصية من رواد العمل الزراعي بالمحافظة، و 20 مزارعا من مراكز المحافظة الخمسة، مع تكريم مديري الادارات التعليمية والصف الثاني من قيادات الزراعة بالمحافظة، مع تكريم 4 شخصيات اعلامية قدموا برامج تخدم التنمية الزراعية بالمحافظة .

وأضاف أن الاحتفالية ستقام بمقر نقابة الزراعيين بمدينة الخارجة، الساعة 10 صباحاً، بحضور محافظ الإقليم اللواء محمود عشماوي، وقيادات المحافظة التنفيذية، والسياسية، والشعبية، والأمنية.

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