أخبار عاجلة

البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

مقتل جندي تركي في عمليات ضد حزب العمال الكردستاني

Google+ Print
مقتل جندي تركي في عمليات ضد حزب العمال الكردستاني مقتل جندي تركي في عمليات ضد حزب العمال الكردستاني

حزب العمال الكردستاني

أعلن الجيش التركي مقتل أحد جنوده يوم السبت في اشتباك بين قوات الأمن ومسلحي حزب العمال الكردستاني المحظور في بلدة الجزيرة بجنوب شرق البلاد.

وبحسب رويترز قال الجيش إن الجندي أصيب بجروح بالغة ولفظ أنفاسه الأخيرة في المستشفى مضيفا أن الجنود قتلوا سبعة من أعضاء حزب العمال الكردستاني.

وتشن أنقرة منذ يوليو عمليات لطرد مسلحي حزب العمال الكردستاني من بلدات في جنوب شرق البلاد بعدما انهار وقف لإطلاق النار استمر عامين.

وتصنف تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني كمنظمة ارهابية. ويقول الحزب انه يقاتل من أجل إقامة حكم ذاتي للأكراد في تركيا.

واسفر الصراع المستمر منذ عقود عن مقتل اكثر من 40 ألف شخص.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا