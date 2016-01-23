مقتل جندي تركي في عمليات ضد حزب العمال الكردستاني

أعلن الجيش التركي مقتل أحد جنوده يوم السبت في اشتباك بين قوات الأمن ومسلحي حزب العمال الكردستاني المحظور في بلدة الجزيرة بجنوب شرق البلاد.

وبحسب رويترز قال الجيش إن الجندي أصيب بجروح بالغة ولفظ أنفاسه الأخيرة في المستشفى مضيفا أن الجنود قتلوا سبعة من أعضاء حزب العمال الكردستاني.

وتشن أنقرة منذ يوليو عمليات لطرد مسلحي حزب العمال الكردستاني من بلدات في جنوب شرق البلاد بعدما انهار وقف لإطلاق النار استمر عامين.

وتصنف تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني كمنظمة ارهابية. ويقول الحزب انه يقاتل من أجل إقامة حكم ذاتي للأكراد في تركيا.

واسفر الصراع المستمر منذ عقود عن مقتل اكثر من 40 ألف شخص.