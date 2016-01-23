الولايات المتحدة تشرع في تجهيز قاعدة جوية شمال شرق سوريا

تجهز الولايات المتحدة الأمريكية مطارًا في محافظة الحسكة في شمال شرق سوريا، وذلك من أجل استخدامه قاعدة عسكرية لطائراتها المروحية التي تقل عشرات المستشارين الذين دخلوا البلاد أخيرا.

وذكرت قناة “سكاي نيوز” الإخبارية، أن القيادة العسكرية الأمريكية نفت سيطرتها على أي مطار في سوريا، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنها تسعى “باستمرار إلى زيادة فاعلية الدعم اللوجستي” لقواتها في سوريا.

وقال مصدر عسكري سوري: “يجهز الأمريكيون قاعدة عسكرية في منطقة تدعى أبو حجر في جنوب رميلان (ريف الحسكة الشمالي الشرقي) منذ أكثر من 3 أشهر”.

وأضاف أن عشرات الخبراء الأمريكيين يشاركون “في تجهيز القاعدة” بمشاركة وحدات حماية الشعب الكردية، “وقد باتت شبه جاهزة للعمل”.

وبحسب المصدر فإن القاعدة “معدة لاستقبال مروحيات وطائرات شحن، ويبلغ طول مدرجاتها 2700 متر وهي مؤهلة لأن تتحول إلى مهبط لطائرات عدة تقل عتاد وذخائر”، لكنه أكد عدم وجود أي طائرات حربية مقاتلة فيها كما لم يتم استخدامها حتى الآن في عمليات عسكرية.

أ ش أ