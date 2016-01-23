أخبار عاجلة

البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

طالبان تطالب «الأمم المتحدة» رفع اسمها من القائمة السوداء قبل محادثات السلام

Google+ Print
طالبان تطالب «الأمم المتحدة» رفع اسمها من القائمة السوداء قبل محادثات السلام طالبان تطالب «الأمم المتحدة» رفع اسمها من القائمة السوداء قبل محادثات السلام

طالبان – أرشيفية

قال مسؤول كبير بحركة طالبان الأفغانية إن الحركة تريد رفع اسمها من قائمة سوداء للأمم المتحدة قبل أن تنظر في عودتها إلى محادثات سلام تستهدف إنهاء الحرب الأهلية المستمرة منذ 15 عامًا. جاءت هذه التصريحات في الوقت الذي التقى فيه ممثلون للجناح السياسي للحركة مع نشطاء في منتدى غير رسمي في قطر.

وبعد تفاقم القتال على مدى أشهر وتدهور الوضع في إقليم هلمند الذي يوشك على الخروج من سلطة وتزايد التفجيرات الانتحارية في العاصمة تحاول أفغانستان وجيرانها إعادة محادثات السلام المتعثرة إلى مسارها.

وتبدو الاحتمالات ضعيغة أمام انضمام طالبان لأي محادثات في ظل تنامي قوتها العسكرية في ميدان القتال منذ انسحاب معظم القوات الدولية أواخر عام 2014.

لكن مسؤول طالبان قال لرويترز إن الحركة يمكن أن تشارك إذا ألغى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا يجمد أرصدتها ويفرض قيودا على سفر كبار رجالها.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه “نقلنا لهم (رسالة) تطالب أولا برفعنا من القائمة السوداء بالأمم المتحدة والسماح لنا بالسفر بحرية في أنحاء العالم وبعدها يمكن أن نفكر في إجراء محادثات سلام.”

واستضافت باكستان الجولة الأولى الرسمية بين طالبان والحكومة الأفغانية في يوليو تموز 2015 لكن الجولة الثانية ألغيت بعد أن تبين أن زعيم الحركة الملا محمد عمر الذي وافق على إجراء المحادثات مات قبل عامين وجرى التكتم على خبر الوفاة.

وكان نشطاء ومسؤولون أفغان سابقون وممثلون لحركة طالبان قد وصلوا صباح يوم السبت إلى فندق بالدوحة للمشاركة في اجتماع يستمر يومين عن سبل إنهاء الحرب ينظمه مؤتمر باجواش للعلوم والشؤون الدولية الفائز بجائزة نوبل للسلام.

وقال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان التي تعاني هي نفسها من صراع داخلي بين فصائلها “الاجتماع يوفر لنا فرصة للتعبير عن وجهات نظرنا بشأن مستقبل أفغانستان”.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان