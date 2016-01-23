فيديو| محترف رسم بالدبابيس: أتمنى الوصول لـ«أبوتريكة» لأهديه الصورة.. ولا أهتم بمن يهاجمني

قال محمد محمود، أحد محترفي فن الرسم بالدبابيس والمسامير، إنه يتمنى أن يقابل الكابتن محمد أبوتريكة نجم منتخب مصر المعتزل حتى يهديه لوحة رسمها له بـ 8000 دبوس، مشيراً إلى أنه يحب ويحترم «الماجيكو» كثيرًا.

ورداً على أحد مهاجمي فنه، قال “محمود” لوكالة أونا للأنباء، إن هذا الشخص الذي هاجمني تطرق إلى المقارنة بين الأشخاص الذي يرسمهم كلا منهما، ولم يتحدث عن الفن نفسه، مضيفًا: هذا الشخص يردد معلومات مغلوطة حول مدة تنفيذ التصميم بأنه استغرق شهرين وأن اللوحة الواحدة تستغرق منه 4 شهور، وإنه سيسجل حق ملكية فكرية وكأنه من وجد هذا الفن.

وحول اتهامه بسرقة الفكرة منه، أوضح أن الشخص الذي ادعى عليه قال إن هناك شخص أمريكي بارع في هذا الفن، فمعنى هذا وفقًا لكلامه أنه سرق الفكرة من الأمريكي، مشددًا أن الفن ليس حكر على شخص.

وتابع أن الشخص هاجمه بسبب رسمه لشخصيات بعينها، الأمر الذي لا يحب أن يتطرق له لأنه يبحث فقط عن الفن وتطويره.

كتب – نانيس البيلي ومحمد الموجي