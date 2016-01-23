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لو عندك وقت خدلك تعسيلة.. نوم العصارى يشحن الطاقة ويغنيك عن أدوية الاكتئاب

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لو عندك وقت خدلك تعسيلة.. نوم العصارى يشحن الطاقة ويغنيك عن أدوية الاكتئاب لو عندك وقت خدلك تعسيلة.. نوم العصارى يشحن الطاقة ويغنيك عن أدوية الاكتئاب
للنوم وقت الظهيرة "القيلولة" فوائد كثيرة فقدها غالبية أفراد المجتمع، بسبب ظروف العمل الذى يحتاج ساعات عديدة يوميا لإنجازه على حساب ساعات النوم التى يحتاجها الجسم، وهو ما يسبب العديد من المشكلات العصبية.

فوائد نوم الظهيرة الراحة لكل أجزاء الجسم


>ويؤكد الموقع الأمريكى "good house" أن للقيلولة أو النوم فى الظهيرة فوائد متعددة، أولها الشعور بالراحة فى كل أجزاء الجسم حتى، وإن كانت مدة القيلولة 20 دقيقة، فهى تعطى هدوءا للنفس وإمكانية شحن الطاقة من جديد لاستكمال اليوم.

ويقول "كيث فيلترى"، مدير صيدلية المركز الطبى "مونتيفيور"، إن القيلولة تعطى شعورا بالسعادة كما لو كنت تناولت كأس السعادة، وهذا وفقا لمجموعة أبحاث أجراها خبراء النوم فى كل مكان.

من فوائد القيلولة الاستغناء عن أدوية الأرق والاكتئاب


>يلجأ البعض لتناول المهدئات والمنومات للتخلص من الأرق، وفى هذا خطر كبير لأن إدمان هذه الأدوية يؤثر على الجهاز العصبى، والنوم وقت القيلولة يسبب انتظاما كبيرا فى الحياة ويخلص الإنسان من الأرق ويمكنك من النوم مساء بسهولة، ويظن البعض أن وقت القيلولة يقلل من فرصة النوم فى المساء وهو خطأ لأن القيلولة لا تتخطى ساعة واحدة.
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