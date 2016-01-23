روتين يومى لزيادة الوزن وعلاج النحافة

أسباب النحافة وعدم زيادة الوزن

روتين يومى لزيادة الوزن

النحافة من المشاكل الصحية التى يواجها البعض، حيث تعد طرق زيادة الوزن أصعب إلى حد ما من فقدانه.>عن أهم الأسباب التى تؤدى للإصابة بالنحافة وصعوبة زيادة الوزن، فيقول أخصائى السمنة والنحافة الدكتور خالد يوسف، إن هناك العديد من الأسباب التى تقف وراء النحافة، وأهمها الجينات الوراثية وقلة عدد الغدد الدهنية والإصابة بأمراض الغدد، وأيضا زيادة معدل حرق الدهون بالجسم عن المعدل الطبيعى.>هناك العديد من القواعد والنصائح الغذائية المهمة التى يمكنها أن تساعد فى عملية زيادة الوزن وعلاج النحافة، وهى الاهتمام بتناول حصص يومية من البروتين الحيوانى والفواكه والخضراوات، وقدرا وفيرا من الكربوهيدرات سريعة الهضم كالمكرونة والأرز الابيض والخبز الأبيض.. كما ينصح بتناول المشروبات المساعدة على فتح الشهية وزيادة الوزن كالحلبة والينسون والسحلب.

وينصح خالد يوسف أيضا بالحرص على تناول الألبان كاملة الدسم ومشتقاتها من الجبن، ويفضل تقسيم الوجبات على مدار اليوم لحوالى 6 وجبات كبيرة بدلا من ثلاثة وجبات.

فى النهاية ينصح خالد يوسف بضرورة استشارة الطبيب المختص أولا، وقبل اتباع أى نظام غذائى لزيادة الوزن وعلاج النحافة، وذلك لاستبعاد الأسباب المرضية أو علاجها.