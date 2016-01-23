الجيش اليمنى يسيطر على نجد قسيم.. ومقتل 10 من الميليشيات فى تعز

>سيطرت قوات الجيش والمقاومة الشعبية اليمنية على منطقة نجد قسيم فى مديرية المسراخ شمال مدينة تعز، وذكر المركز الإعلامى للمجلس العسكرى فى بيان اليوم السبت - أن القوات تقوم الآن بتطهير السوق والأحياء المجاورة من عناصر وجيوب ميليشيات الحوثيين وصالح وإزالة الألغام التى زرعوها قبل انسحابهم إلى المسراخ .

وأوضحت مصادر المقاومة أن عناصرها سيطرت على جميع التباب المطلة على شمال جبل حبشى الذى يسيطر على طريق تعز المخاء .

وأكدت المصادر مقتل أكثر من 10 من عناصر الميليشيات فى عملية تطهير نجد قسيم من بينهم القائد الميدانى الحوثى أبو تراب ، وتكمن أهمية منطقة نجد قسيم أن الميليشيات كانت تستخدمها لتأمين طريق امدادات الأسلحة من منطقة دمنة خدير إلى منطقة المسراخ وبذلك سيتم تخفيف ضغط المليشيات على المقاومة فى جبهة الضباب .