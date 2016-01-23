المرصد السورى: مقتل 33 شخصًا فى غارات روسية على الأرجح فى شرق البلاد

>قتل 33 مدنيا، بينهم تسعة أطفال، السبت فى غارات روسية على الأرجح على منطقة فى محافظة دير الزور فى شرق سوريا، بحسب حصيلة جديدة أوردها المرصد السورى لحقوق الإنسان.

وقال المرصد: "ارتفع إلى 33 بينهم تسعة أطفال ومواطنتان عدد الذين قضوا فى الغارات التى نفذتها الطائرات الحربية ببلدة خشام فى الريف الشرقى لدير الزور، فيما لا يزال عدد القتلى قابلاً للارتفاع، لوجود عشرات الجرحى بعضهم فى حالات خطرة".

وكانت حصيلة سابقة للمرصد أشارت إلى مقتل 29 مدنيًا فى هذه الغارات.. وبذلك، يرتفع الى 77 عدد المدنيين الذين قضوا منذ فجر الجمعة، فى غارات نفذتها طائرات حربية على مناطق فى دير الزور لم يجزم المرصد ما اذا كانت روسية أو تابعة للنظام السوري.