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الأرصاد يحذر من تدني الرؤية الافقية

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الأرصاد يحذر من تدني الرؤية الافقية الأرصاد يحذر من تدني الرؤية الافقية

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل اليوم "السبت" من تدني وانعدام مستوى الرؤية الأفقية على معظم المناطق الداخلية والغربية من الدولة، وذلك بسبب تشكل الضباب الكثيف خلال هذه الليلة وصباح الغدعلى معظم المناطق.

كما توقع  أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحيانا على بعض المناطق ، ويطرأ ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة وتزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية والساحلية.

حركة الرياح : جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 12 - 28 كم/ ساعة بوجه عام تصل 32 كم/ساعة أحيانا فوق البحر خلال فترة الظهيرة والمساء.

البحر .. خفيف إلى متوسط الموج .. بارتفاع من قدم إلى قدمين قرب الساحل ومن قدمين إلى اربعة أقدام بالعمق .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الثانية عشرة و 57 دقيقة ظهرا وأدنى جزر عند الساعة الثامنة مساء.
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