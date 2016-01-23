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صدق أو لا تصدق : رحل الاخوان و بقيت قضايهم الملفقه تطارد الشباب بدمياط

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صدق أو لا تصدق : رحل الاخوان و بقيت قضايهم الملفقه تطارد الشباب بدمياط صدق أو لا تصدق : رحل الاخوان و بقيت قضايهم الملفقه تطارد الشباب بدمياط

أسامة الكفراوي

صدق أو لاتصدق بعد ما يقرب من ثلاث أعوام  على رحيل نظام الأخوان المسلمين بثورة شعبية شارك فيها كل أبناء الشعب المصرى , وبعدما ثبت يقينا بأن الأخوان جماعة إرهابية وذلك بنصوص أحكام قضائية , الا انه مازالت محاكم مصرية تشهد محاكمات للشباب قام بصنعها نظام الأخوان الزائل  .

و تأتى قضية حرق مقر المستشار القانونى لحزب الحرية و العدالة بدمياط كواحدة من بين تلك القضايا والمتهم فيها 8 من شباب دمياط كانوا وقتها من معارضى حكم الأخوان فقام قيادات جماعة الأخوان بدمياط برفع القضية رقم 3110 لسنة 2013 إداري قسم أول ورقم 1417 لسنة 2013. لهم متهمين أياهم بحرق المقر , وصدر ضدهم أحكام غيابة بالسجن المؤبد وهم : محمد مصطفى الحميدي، ومنذر معتز موسى، و محمد محمود المنجي، و كريم رشدي درة، و عبد الرحمن عادل زغلول، و محمد محمد رضوان، و محمد عرفة رفعت، و محمد طاهر عويضة, فيما تقدم دفاع المتهمين بإعادة اجراءت القضية وظلت جنايات دمياط  تنظر القضية  حتى تحدد موعد الحكم بالقضية يوم 24-1-2016  .

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