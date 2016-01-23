الخارجية تدعو المسئولين الأتراك إلى التوقف عن التدخل في الشأن المصري

اعتبر المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن تصريحات المتحدث الرسمي باسم الرئاسة التركية “إبراهيم كلين” حول العلاقات المصرية التركية وما وصفه بحدوث انقلاب عسكري في مصر صادرة من غير ذي صفة، ولا تحرك ساكناً في مصر التي تمضى بخطوات ثابتة نحو التنمية والرخاء والوفاء بتطلعات الشعب المصري.

ودعا المتحدث باسم الخارجية المسئولين الأتراك إلى التوقف عن التدخل في الشأن المصري والإصرار على إنكار حقيقة وضع مصر الدولي ، والالتفات إلى الانتهاكات التي تشهدها تركيا كل يوم ضد مواطنيها من المطالبين بحقوقهم في التعبير عن الرأي والأكاديميين من أصحاب المواقف الوطنية المستقلة والأقليات المهشمة والمغبون حقها.

أ ش أ