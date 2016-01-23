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قائمة الزمالك - ضم مايوكا ورمزي خالد واستبعاد حمودي وعودة حازم إمام

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قائمة الزمالك - ضم مايوكا ورمزي خالد واستبعاد حمودي وعودة حازم إمام قائمة الزمالك - ضم مايوكا ورمزي خالد واستبعاد حمودي وعودة حازم إمام

أعلن أحمد حسام ميدو المدير الفني لنادي الزمالك عن قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة سموحة بظهور الوافد الجديد إيمانويل مايوكا.

الزمالك يواجه سموحة يوم الأحد في الجولة الـ16 من الدوري المصري.

وظهر اسم مايوكا لأول مرة في قائمة الزمالك. قائمة شهدت استبعاد أحمد حمودي ومحمد سالم ومحمد عادل جمعة إلى جانب أحمد توفيق.

وشهدت القائمة تواجد رمزي خالد ظهير الفريق المنضم حديثا من نادي الاتحاد السكندري.

وفيما يلي قائمة الزمالك بالكامل:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جنش - محمد أبوجبل.

الدفاع: علي جبر - أحمد دويدار - محمد كوفي - عمر جابر - حازم إمام - حمادة طلبة- رمزي خالد.

الوسط: طارق حامد - معروف يوسف - إبراهيم عبد الخالق - أيمن حفني - محمود عبد الرازق شيكابالا - محمود عبد المنعم كهربا - مصطفي فتحي - محمد إبراهيم.

الهجوم: باسم مرسي - إيمانويل مايوكا - أحمد حسن مكي.

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