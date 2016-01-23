أخبار اليمن اليوم.. مقتل 11 من مليشيات الحوثيين وعلى صالح باليمن

اهتمت أخبار اليمن اليوم بمقتل 11 من مليشيات الحوثيين وصالح؛ من بينهم المسئول الميدانى بمديرية ذى ناعم، فى كمين نفذته المقاومة الشعبية بمحافظة البيضاء وسط اليمن.وأكد المركز الإعلامى للمقاومة فى المحافظة، أن عناصرها رصدت أبو زيد العمرانى مسئول المليشيات بمديرية ذى ناعم والمسئول الثانى لجماعة الحوثيين على مستوى المحافظة، ونصبت كمينًا له ومرافقيه أدى إلى مقتل 11 منهم، وتدمير طاقمين عسكريين كانوا على متنهما.

وأوضحت مصادر المقاومة، أن المليشيات ردت على العملية بقصف المديرية ومنطقة قيفة رداع بالمدفعية وصواريخ الكاتيوشا بشكل عشوائى، فيما قامت عناصر المقاومة بالهجوم على مواقعهم فى ذى ناعم.

كما اهتمت أخبار اليمن اليوم على اكتشاف وحدة عسكرية مختصة من اللواء 21 ميكا حقل ألغام زرع بالقرب من مثلث الطريق الدولى الربط بين العبر وشبوة .

وقال مصدر عسكرى لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، "إن الحقل يضم عشرة من اأملغام المتنوعة وشديدة الانفجار، والذى يستهدف الأفراد والعربات".

كما ركزت أخبار اليمن اليوم على إعلان تأسيس المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية بمحافظة ذمار، برئاسة محافظ المحافظة محمد على القوسى.

وفى حفل التأسيس الذى عقد اليوم بمحافظة مأرب، بحضور عدد من القادة السياسيين والعسكريين والمدنيين، وتم استعراض اللائحة الداخلية والمهام والواجبات لرئيس وأعضاء المجلس، ومناقشة النظام الأساسى، وإقرار أسماء رئيس ونواب وأعضاء المجلس واللجان التخصصية فى جميع تكوينات المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية.