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حماس: جهود حثيثة تبذل لعقد لقاء مع "فتح" فى الدوحة لتطبيق اتفاق المصالحة

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حماس: جهود حثيثة تبذل لعقد لقاء مع "فتح" فى الدوحة لتطبيق اتفاق المصالحة حماس: جهود حثيثة تبذل لعقد لقاء مع "فتح" فى الدوحة لتطبيق اتفاق المصالحة
كشفت حركة حماس، مساء السبت، عن جهود حثيثة تُبذل لعقد لقاء قريب مع حركة التحرير الوطنى الفلسطينى (فتح) فى العاصمة القطرية الدوحة لتطبيق اتفاق المصالحة الوطنية.

وقال المتحدث باسم حماس سامى أبو زهرى فى تصريح صحفى: "إن الجهود تهدف لوضع اتفاق المصالحة موضع التطبيق، ووضع الآليات المرتبطة بذلك"، موضحا أن ملفى دعم "انتفاضة القدس"، وتشكيل حكومة وحدة وطنية يجرى بحثهما فى إطار تلك الجهود.

ورأى أن "أى تشكيل من هذا النوع يجب أن ينبثق عن اجتماع الإطار القيادى المؤقت لمنظمة التحرير، أو الفصائل الموقعة على اتفاق المصالحة".

وأضاف: "ونعتبر أن مثل هذا اللقاء مع حركة فتح في حال انعقاده لا يمكن أن يكون بديلًا عن دور الفصائل الموقعة على اتفاق المصالحة، والتى يجب أن تأخذ دورها فى متابعة تطبيق الاتفاق".

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