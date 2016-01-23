رئيس الحكومة السورية المؤقتة يتهم الأسد بتغيير التركيبة السكانية لحمص

اتهم رئيس الحكومة السورية المؤقتة، أحمد طعمة، نظام بشار الأسد بتغيير التركيبة السكانية لمحافظة حمص.

وأشار طعمة - حسبما أفادت قناة (العربية) الإخبارية، اليوم السبت - إلى أن العرب السنة أُرغموا على النزوح من مدينة حمص، وتم استقدام مواطنين شيعة من إيران ليحلوا مكانهم.

كما لفت إلى أن النظام السوري، وبالتعاون مع حزب الاتحاد الديمقراطى الكردي، عمل على إجراء تغيير ديموجرافى فى مدينة تل أبيض شمالى الرقة، بعد طرد تنظيم داعش منها، وذلك عبر إسكان أكراد فيها، مضيفًا أن النظام يسعى لقطع صلة الشعب السورى بتركيا.

وأكد أن بحث مسألة الهجرة يُعد موضوعًا فى غاية الأهمية، لأن النظام السورى أجبر الشعب على النزوح واللجوء.