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أخبار فلسطين اليوم..حركة فتح تبحث إقامة مؤتمر دولى لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى

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أخبار فلسطين اليوم..حركة فتح تبحث إقامة مؤتمر دولى لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى أخبار فلسطين اليوم..حركة فتح تبحث إقامة مؤتمر دولى لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى
تصدرت أخبار فلسطين اليوم المشهد السياسى، ففى البداية أعلن الناطق الرسمى باسم اللجنة المركزية لحركة فتح نبيل أبو ردينة، أن اللجنة بحثت الجهود المبذولة مع المجموعة الرباعية العربية وعدة أطراف دولية بخصوص ما يتعلق بالدعوة إلى مؤتمر دولى تنبثق عنه آلية شبيهة بمجموعة 5+1، من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلى وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية واستمرار العمل على التوجه لمجلس الأمن الدولى سواء فيما يتعلق بالاستيطان أو مطلب الحماية الدولية.

وقال أبو ردينة، إن اللجنة المركزية بحثت بالتفصيل التحركات السياسية الكفيلة بتطوير الأداء والجهد السياسى الفلسطينى عبر مواصلة التحرك العربى والدولى والعمل لصالح عقد مؤتمر دولى، كذلك أهمية التنسيق مع كافة الدول العربية والإسلامية وهو ما ستعمل القيادة على تنسيقه وتوثيقه فى القمتين العربية والإسلامية مارس المقبل.


>وركزت أخبار فلسطين اليوم، على أن منظمة التعاون الإسلامي قالت إن العاصمة الإندونيسية جاكرتا، ستستضيف قمة إسلامية استثنائية فى 7 مارس، لبحث التطورات التى تشهدها القضية الفلسطينية ومدينة القدس الشريف.

وسبق للمنظمة أن أعلنت أغسطس الماضى، ترحيب المملكة المغربية باستضافة القمة الاستثنائية، غير أن المنظمة لم تشر لسبب نقلها إلى جاكرتا.

وشهدت أيضاً أخبار فلسطين اليوم، إفراج قوات الاحتلال الإسرائيلى عن جثمان الطفلة الشهيدة رقية عيد أبو عيد (13 عاماً)، والتى استشهدت صباح اليوم السبت برصاص الاحتلال فى بلدة "عناتا" شمال شرق القدس المحتلة.

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