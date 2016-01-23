أخبار عاجلة

البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو.. مقصية ميسي تنصر برشلونة على مالاجا قبل مواجهة أتليتكو

Google+ Print
بالفيديو.. مقصية ميسي تنصر برشلونة على مالاجا قبل مواجهة أتليتكو بالفيديو.. مقصية ميسي تنصر برشلونة على مالاجا قبل مواجهة أتليتكو

واصل برشلونة مطاردته لمتصدر الدوري الإسباني أتليتكو مدريد بعدما فاز خارج أرضه على مالاجا 2-1 في الجولة الـ21.

وسجل منير الحدادي أول أهداف البرسا في الدقيقة الثانية ولكن التقدم لم يدم سوى نصف ساعة إذ تعادل خوانبي لمالاجا في الدقيقة 32.

ولكن في الدقيقة 52 وفي لحظة إبداعية جديدة سجل ليونيل ميسي من مقصية مستغلا عرضية أدريانو.

وبهذه النتيجة استمر برشلونة في ملاحقة أتليتكو مدريد المتصدر صاحب الـ47 نقطة فيما يملك فريق لويس إنريكي 45 نقطة وله مباراة مؤجلة.

ويتواجه الفريقان في الجولة المقبلة على ملعب كامب نو يوم 30 يناير.

شاهد الأهداف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني

بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني

بالفيديو.. حسين الشحات: احتراف محمد هاني يُقربني من الأهلي

بالفيديو.. حسين الشحات: احتراف محمد هاني يُقربني من الأهلي

بالفيديو.. ميدو: الفوز على الشرقية مهم بعد صدمة النصر

بالفيديو.. ميدو: الفوز على الشرقية مهم بعد صدمة النصر

بالفيديو.. «زغاريد» في قداس الجنازة على أرواح «شهداء مار جرجس»

بالفيديو.. «زغاريد» في قداس الجنازة على أرواح «شهداء مار جرجس»