بالفيديو.. مقصية ميسي تنصر برشلونة على مالاجا قبل مواجهة أتليتكو

واصل برشلونة مطاردته لمتصدر الدوري الإسباني أتليتكو مدريد بعدما فاز خارج أرضه على مالاجا 2-1 في الجولة الـ21.

وسجل منير الحدادي أول أهداف البرسا في الدقيقة الثانية ولكن التقدم لم يدم سوى نصف ساعة إذ تعادل خوانبي لمالاجا في الدقيقة 32.

ولكن في الدقيقة 52 وفي لحظة إبداعية جديدة سجل ليونيل ميسي من مقصية مستغلا عرضية أدريانو.

وبهذه النتيجة استمر برشلونة في ملاحقة أتليتكو مدريد المتصدر صاحب الـ47 نقطة فيما يملك فريق لويس إنريكي 45 نقطة وله مباراة مؤجلة.

ويتواجه الفريقان في الجولة المقبلة على ملعب كامب نو يوم 30 يناير.

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