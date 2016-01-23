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الجالية المصرية في ميلانو تهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 25يناير

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الجالية المصرية في ميلانو تهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 25يناير الجالية المصرية في ميلانو تهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 25يناير

ثورة يناير  -أرشيفية

استقبل أحمد شاهين، القنصل العام لجمهورية العربية في ميلانو، رؤساء مجالس واتحادات الجالية المصرية في ميلانو وشمال إيطاليا، حيث قدموا رسائل التهنئة إلى السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بمناسبة الذكرى الخامسة لثورة 25 ينايرالمجيدة.

وعبروا عن تأييد ودعم الجالية المصرية فى ميلانو وشمال إيطاليا – التي تزيد عن 200 ألف مواطن – للسيد الرئيس، وما تحقق من إنجازات غير مسبوقة خلال الفترة الماضية، مؤكدين حرصهم على الوقوف بجانب وطنهم لتحقيق مستقبل أفضل لجموع المصريين في الداخل والخارج.

جاء ذلك خلال حفل الاستقبال الذي أقامه القنصل العام بهذه المناسبة، وألقى فيه كلمة ترحم فيها على شهداء ثورة يناير، الذين ضحوا بأرواحهم من أجل رفعة مصر، وتحقيق مستقبل أفضل لأبنائها، والذين مثلوا القدوة للشعب المصري الذي انتفض من جديد فى ثورة 30 يونيو لاستكمال مسار ثورة 25 يناير.

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