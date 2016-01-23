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ضبط خلية إرهابية مكونة من 4قيادات إخوانية في المنيا

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ضبط خلية إرهابية مكونة من 4قيادات إخوانية في المنيا ضبط خلية إرهابية مكونة من 4قيادات إخوانية في المنيا

 

أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا، اليوم السبت، من إلقاء القبض على أربعة من عناصر تنظيم جماعة الإخوان شكلوا خلية إرهابية لتنفيذ أعمال إرهابية والتعدي على قوات الشرطة والجيش.

وقال مصدر أمني – في تصريح اليوم – إن جميع المقبوض عليهم من قيادات الصف الأول لجماعة الإخوان ومنهم متهم هارب من حكم بالإعدام ويدعى سامي إبراهيم عضو سابق بالمكتب الإداري للجماعة بمركز العدوة ومحكوم عليه بالإعدام في قضية اقتحام قسم شرطة العدوة.

كما تم ضبط شمردن إبراهيم مسئول الحراك الثوري بمطاى والهارب من حكم بالمؤبد في قضية اقتحام قسم شرطة مطاي، وعلاء محمد عيد المتهم في نفس القضية والقيادي الإخواني الهارب أيضا من الحكم بالمؤبد، والعنصر الرابع من سمالوط.

وباشرت النيابة بإشراف المستشار أسامة عبد المنعم المحامي العام لنيابات شمال المنيا التحقيقات مع المتهمين.

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