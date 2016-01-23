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بالصور.. مدير أمن الغربية يوزع الحلوى والورود على المواطنين بطنطا

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بالصور.. مدير أمن الغربية يوزع الحلوى والورود على المواطنين بطنطا بالصور.. مدير أمن الغربية يوزع الحلوى والورود على المواطنين بطنطا
وزع اللواء نبيل عبد الفتاح السيد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، واللواء حسام خليفة حكمدار أمن الغربية، واللواء أحمد عبد الوهاب مساعد المدير للأمن العام، واللواء هشام والى مدير إدارة المرور، واللواء محمد جابر مساعد مدير الأمن، واللواء السيد سعيد السكرتير العام للمحافظة، وفريدة مجاهد وكيل وزارة مديرية التربية والتعليم بالغربية، اليوم، الورود والأعلام والحلوى على المواطنين والمجندين، وذلك فى إطار الاحتفالات بعيد الشرطة.

اليوم السابع -1 -2016

وقدم المواطنون التحية والشكر لرجال الشرطة بالمحافظة على الجهد المبذول فى تأمين المحافظة، ورددوا "الشرطة والشعب إيد واحدة".

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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