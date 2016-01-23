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ضبط حاويتى ألعاب نارية فى ميناء الأدبية بالسويس

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ضبط حاويتى ألعاب نارية فى ميناء الأدبية بالسويس ضبط حاويتى ألعاب نارية فى ميناء الأدبية بالسويس
تمكنت مباحث أمن الموانئ بالسويس، بالتنسيق مع إدارة الجمارك بميناء الأدبية من ضبط كمية كبيرة من الألعاب النارية فى حاويتين قادمتين من الصين قبل تهريبها داخل البلاد فى ذكرى الثورة.

كانت معلومات وردت إلى العميد محمد القفاص رئيس مباحث موانئ السويس، تفيد اعتزام إحدى شركات الاستيراد والتصدير، جلب كمية كبيرة من الألعاب النارية قبل ذكرى ثورة يناير، وذلك بإخفائها داخل حاوية قادمة من الصين.

وعلى الفور تم إخطار اللواء عاطف غراب مدير الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس واللواء هشام درويش مدير المباحث الإدارة والعميد عبد العزيز كمال رئيس مباحث الإدارة، قرروا تدقيق أعمال التفتيش على الحاويات الواردة للميناء، وسرعة ضبط هذه الألعاب قبل ترويجها للخارجين على القانون واستغلالها فى أعمال إرهابية وتم توسيع دائرة الاشتباه فى جميع الحاويات، بفرض طوق أمنى مكثف حول إحدى الحاويات القادمة من الصين، وأثناء وجود الحاوية على جهاز الإكستريم الإشعاعى وبالتفتيش عثر داخل الحاوية التى كانت تحتوى على مشمول متنوع من عشرات الأجولة والكراتين وتبين أن بداخلها كميات ضخمة من الألعاب النارية.

تم التحفظ على المضبوطات باحد المناطق الامنية بموانئ السويس وأبلاغ مصلحة أمن الموانئ بالقاهرة بنجاح الحملة وضبط المتهمين وجاري حصر المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة وأخطار النيابة لتولى التحقيقات.

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