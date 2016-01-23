الأهلي يتصدر الدوري مؤقتًا بالفوز علي الاتحاد السكندري بهدف جون أنطوي

تصدرالأهلي جدول الدوري الممتاز مؤقتا بعد فوزه علي الاتحاد السكندري بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي اقيمت بينهما اليوم السبت باستاد الاسكندرية في الاسبوع الـ16 من مسابقة الدورى

سجل الهدف جون انطوى في الدقيقة 65 من عرضية أحمد فتحي من الجانب الايمن ليحقق الفريق الانتصار الثاني علي التوالي تحت قيادة زيزو بعد اعتذار بيسيرو عن اكمال المهمة ورحل ليدرب فريق بورتو البرتغالي.

وينتهي اللقاء بفوز الاهلي علي الاتحاد بهدف مقابل لاشيء ليتصدر جدول الدوري مؤقتا برصيد 32 نقطة في انتظار نتيجة مباراة الزمالك وسموحة غدا ، بينما يتوقف رصيد الاتحاد عند النقطة 22 في المركز الثامن بترتيب جدول الدوري الممتاز.

وقال بوتيس المدير الفنى للاتحاد فى تصريح بعد المباراة لعبنا بقوة فى مواجهه خصم لديه النجوم والخبرات وخاصة فى الشوط الاول ، وفى الشوط الثانى دخل فى مرمانا الهدف ولم نيأس وواصلنا الهجوم ولكن غاب عنا التوفيق ومن وجهه نظرى الهزيمة بهدف أمام الاهلى لا تقلل من شأن الفريق.