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الليلة.. عمرو عبدالحميد يكشف أسرار جديدة عن معديات الموت بـ«حوار القاهرة» علي سكاي نيوز

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الليلة.. عمرو عبدالحميد يكشف أسرار جديدة عن معديات الموت بـ«حوار القاهرة» علي سكاي نيوز الليلة.. عمرو عبدالحميد يكشف أسرار جديدة عن معديات الموت بـ«حوار القاهرة» علي سكاي نيوز

23 يناير 2016 | 6:57 مساءً

عمرو عبدالحميد يكشف أسرار جديدة عن معديات الموت

كتبت – إنجي لطفي 

يناقش برنامج “حوار القاهرة” الذى يقدمه الإعلامى عمرو عبدالحميد المذاع على شاشة “سكاى نيوز عربية” مساء اليوم السبت فى تمام الساعة العاشرة مساءا  يكشف أسرار جديدة عن معديات حيث يقوم عبدالحميد برحلة فى إحدى معديات نقل الركاب عبر نهر النيل، لكشف المسكوت عنه فى هذه المراكب فى محاولة للإجابة عن سؤال “هل منظومة النقل النهرى فى تمثل حلاً لمشكلة المرور فى القاهرة الكبرى، أم مشكلة فى ظل كثرة غرق هذه المعديات وآخرها معدية دمياط، ومن قبلها معدية الوراق التى راح ضحيتها 40 شخصا).

كما قام عبدالحميد بإجراء تقرير خاص مع اللواء رضا إسماعيل رئيس هيئة النقل النهرى وعم رشدى، الذي يعمل في المعديات منذ ما يقرب من نصف قرن تقريباً،والذى يمتلك 22 مركبا، جميعها مطابقة للمواصفات، تعمل ما بين معديات للتوصيل.

 

2016-01-23

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