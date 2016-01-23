أخبار السعودية اليوم..جون كيرى فى الرياض لبحث الملفين السورى والإيرانى

ركزت أخبار السعودية اليوم على زيارة وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى للمملكة العربية السعودية ولقائه مسئولين من الخليج العربى، فى محاولة لتهدئة مخاوفهم من دفء العلاقات الأمريكية الإيرانية، والبحث عن التوافق عمن ينبغى تمثيله من جماعات المعارضة السورية فى محادثات السلام المقبلة.التقى كيرى اليوم السبت مع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجى الذين اتخذوا موقفا متشددا ضد إيران فى الخلاف مع السعودية ودعمها للرئيس السورى بشار الأسد، الدول الخليجية قلقة أيضا إزاء التداعيات الأمنية للاتفاق النووى الإيرانى، الذى أعطى لطهران إمكانية الوصول إلى المليارات من الأصول المجمدة سابقا.

ويقول مسئولون أمريكيون، إن واشنطن تدعم المملكة العربية السعودية فى خصومتها مع إيران، ولكن تود أن ترى انحسار التوترات لمنع المزيد من زعزعة الاستقرار والتعقيدات فى عملية السلام السورية.

كما ركزت أخبار السعودية اليوم على تصريحات مفتى عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بأن حماية المجرمين والمفسدين والتستر عليهم والدفاع عنهم والجدال فيهم خيانة للأمة فى دينها ودنياها.

وأكد فى خطبة الجمعة أمس، أن الإسلام أمر بالتعاون على البر والتقوى وعدم التعاون على الإثم والعدوان، فالتعاون بين المسلمين فى قضاء حوائجهم أمر محمود، مبينا أن لهذا التعاون فضائل عظيمة منها: أنه سبب للاجتماع وتآلف القلوب ونبذ الفرقة.