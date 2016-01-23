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بالصور.. مدير أمن الشرقية يكرم ضباط مباحث أبوحماد لتفانيهم فى تأدية واجبهم

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بالصور.. مدير أمن الشرقية يكرم ضباط مباحث أبوحماد لتفانيهم فى تأدية واجبهم بالصور.. مدير أمن الشرقية يكرم ضباط مباحث أبوحماد لتفانيهم فى تأدية واجبهم
كرم اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، اليوم السبت، ومعه مفتش الداخلية، ضباط مباحث أبو حماد، لجهودهم وتفانيهم فى تأدية واجبهم الشرطى.
>اليوم السابع -1 -2016
>والمكرمون هم النقيب عمرو محمد السيد داود رئيس مباحث أبو حماد، ومعاونيه النقيب رمزى محمد أبو زيد، والنقيب محمد أحمد عبد التواب فايد، والملازم أول محمد حسن محمود ربيع، والملازم أول رضا عصمت محمد رضا.
>اليوم السابع -1 -2016
>يذكر أن ضباط مباحث أبو حماد تمكنوا خلال الفترة الماضية، من ضبط العديد من التشكيلات العصابية والعناصر الخطرة على الأمن العام، وبعض الخلايا الإرهابية التى تستهدف محولات الكهرباء.
>اليوم السابع -1 -2016
>وكرم مدير أمن الشرقية أيضًا، 34 من ضباط وأفراد الشرطة بإدارة مرور الشرقية والحماية المدنية، لجهودهم فى العمل.
>اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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