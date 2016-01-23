بالفيديو - ليفربول يستدعي روح اسطنبول ويفوز على نوريتش 5/4

واصل الأهلي انتصاراته تحت قيادة عبد العزيز عبد الشافي بعد أن هزم الاتحاد السكندري بهدف نظيف في الدوري المصري.

انتصاران متتاليان للأهلي على حساب الإسماعيلي ثم الاتحاد السكندري ليستعيد الفريق استقراره بعد التعادل أمام الداخلية.

ويستعرض FilGoal.com أبرز ملامح فوز الأهلي على الاتحاد السكندري.

1 – عودة أنطوي

عاد أخيرا جون أنطوي للتهديف بعد أن سجل هدف المباراة الوحيد والذي قاد الأهلي للفوز على الاتحاد السكندري.

اللاعب بالفعل كان قد عاد للمشاركة في مباراة الإسماعيلي لكنه شارك كجناح حتى في مباراة اليوم لعب في نفس المركز حتى أجرى زيزو تعديلا فنيا بدخوله لمركز رأس الحربة والذي سجل من خلاله الهدف.

بالتأكيد مهاجم مثل جون أنطوي سبق وأن كان هدافا للدوري سيمنح الأهلي حلولا للمشكلة التي تلازمه منذ بداية الموسم وهي إضاعة الفرص.

2 – الاستحواذ السلبي

لاعبو الأهلي تفننوا اليوم أمام الاتحاد في الاحتفاظ بالكرة دون أن يفعلوا بها شيئا، في الشوط الأول كانوا يمررون الكرة وكأن الفريق متقدم بأربعة أهداف نظيفة وأن المهمة انتهت على الرغم من أنهم لم يهددوا مرمى محمود السيد سوى مرة وحيدة.

هذا الأمر تكرر بعد هدف أنطوي تحديدا عندما فضلوا عدم تعزيز النتيجة في ظل استسلام الاتحاد التام ليمرروا الكرة بشكل عرضي بلا أي معنى.

3 – شباك نظيفة

للمباراة الثانية على التوالي يخرج الأهلي بشباك نظيفة كما أن شريف إكرامي لم يهدد بكرة واحدة طوال أحداث المباراة أيضا.

تغيير خط الدفاع كان طفيفا إذ شارك فتحي بدلا من محمد هاني لكن الأول قدم أداء طيبا وصنع هدف المباراة الوحيد.

4 – الفرص السهلة

الفرص السهلة.. الفرص السهلة.. الفرص السهلة، الأهلي حافظ على شيء واحد فقط منذ بداية الموسم وحتى مباراة الاتحاد، إضاعة الفرص السهلة.

بالفعل اليوم الأهلي لم يهدد مرمى الاتحاد كثيرا لكن رمضان صبحي أهدر انفرادا تاما بشكل غريب جدا وكأنه أراد أن تستمر لعنة إهدار الفرص.