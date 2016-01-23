العثور على جثة مجند أمن مركزى مقتول بالعزبة الغربية بالمنوفية

تمكنت وحدة مباحث قسم شبين الكوم، بمديرية أمن المنوفية، من العثور على جثة مجند مقتول وملقى بشارع البطل بالعزبة الغربية بشبين الكوم .

تلقى اللواء محمد مسعود الديب، مدير أمن المنوفية ، إخطارا من المقدم محمد ابو العزم رئيس مباحث قسم شبين الكوم ، يفيد بالعثور على جثة المجند ” رجب سعيد دياب ” 23 سنه، مجند بمعسكر مبارك ، ومقيم بكفر الشيخ خليل بشبين الكوم، بشارع البطل بالعزبة الغربية بشبين الكوم .

على الفور تم الانتقال الى مكان الجثة ،تبين انها مصابة بعدة طعنات بالصدر ، ادت الى وفاتة، وجارى تكثيف البحث للوصول الى الجناة والمتورطين فى الحادث.

تم تحرير المحضر رقم 1867 جنح قسم شبين الكوم، وجارى تكثيف الاجراءات والبحث حول المتورطين فى الحادث .