مصادر يمنية: مقتل قيادى حوثى فى تعز

أكدت مصادر فى المقاومة الشعبية اليمنية ، اليوم السبت، مقتل قيادى لدى جماعة أنصار الله الحوثية بمحافظة تعز 275 كم جنوب صنعاء.

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن القيادى الحوثى أبو تراب قتل أثناء المواجهات المسلحة التى اندلعت مع قوات الجيش والمقاومة الشعبية أثناء " تطهير" سوق نجد قسيم جنوب غرب تعز من "مليشيا" الحوثى وصالح.

وأشارت المصادر إلى أن رجال الجيش والمقاومة تمكنوا من "تطهير" سوق نجد قسيم وقرية القبع، والتحموا بعدها مع رجال المقاومة فى جبهة الضباب غرب تعز، "ولايزال رجال الجيش والمقاومة يقومون بتمشيط المنطقة لاحتواها على بعض الجيوب والألغام.

وأوضحت المصادر أن 10 من مسلحى الحوثى والقوات العسكرية الموالية للرئيس السابق على صالح قتلوا وجرح العشرات خلال تلك المواجهات، كما دٌمرت دورية عسكرية لهم على يد رجال الجيش والمقاومة.

فى غضون ذلك، ذكرت المصادر أن مقاتلات التحالف العربى قصفت مواقع للحوثيين وقوات صالح بعدة غارات جوية، واستهدف القصف منطقة الحرير وتبة الأربعين، كما استهدف مواقع "المليشيا" فى جبل منفر (الدفاع الجوي) الواقع بداخل معسكر اللواء 35 بالمطار القديم غرب تعز.

وتشهد المحافظة مواجهات عنيفة منذ 10 أشهر بين الحوثيين مدعومين بقوات صالح من جهة، وقوات الجيش والمقاومة الشعبية من جهة أخرى، مخلفة خسائر مادية وبشرية كبيرة، بينهم مدنيون.