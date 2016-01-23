اقتصادى تونسى:البلاد تشتكى من ضعف الإمدادات الخارجية فى الاستثمارات العمومية

قال الخبير الاقتصادى التونسى عبد الجليل بدوى، إن تخصيص فرنسا لبرنامج تمويل بقيمة مليار دولار لدعم الاقتصاد التونسى فى السنوات الخمس المقبلة، يأتى فى إطار دعم وإنشاء مشروعات جديدة، لافتاً إلى أن تلك الخطوة لسد الضعف بمجال الاستثمارات حالياً بالسوق التونسية، وأن الاستثمارات العمومية التونسية تشتكى من ضعف الإمدادات الخارجية، فى ظل استهلاك ميزانية الدولة، نظرًا لضعف المؤسسات القائمة عليها.

وأضاف "بدوى"، خلال لقاءٍ له ببرنامج "السوق"، المذاع على شاشة "الغد العربى" الإخبارية، مع الإعلامى أحمد بشتو، أن التمويل يدخل تحت بند القروض ولا يعد هبة مالية للدولة.

وأوضح "بدوى"، أن ضعف الإمكانات أدى إلى انهيار البنية التحتية والمرافق العامة، خاصة أن الموارد المالية معبئة بالديون، وتحتاج لإصلاحات، تبدأ بالاتجاه للأسواق العالمية من أجل خلق مناخ جاذب للاستثمارات.

وأكد الخبير الاقتصادى، أنه يجب على الحكومة تحديد برنامج تنموى بديل عن الحالى يهدف لحل مشكلة البطالة مع ترويض الاحتياجات، من أجل إعادة النظر فى مشاريع البنية التحتية لربط كل المجتمعات بأفاق جديدة للتنمية.