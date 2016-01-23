أخبار عاجلة

البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

تونس: اعتقال 423 شخصا تورطوا فى أعمال عنف منذ بداية الاحتجاجات

Google+ Print
تونس: اعتقال 423 شخصا تورطوا فى أعمال عنف منذ بداية الاحتجاجات تونس: اعتقال 423 شخصا تورطوا فى أعمال عنف منذ بداية الاحتجاجات

>اعتقلت السلطات التونسية 423 شخصا تورطوا فى أعمال عنف وشغب ونهب فى أنحاء البلاد منذ انطلاق الاحتجاجات الأخيرة، فضلا عن اعتقال 84 شخصا "خالفوا مقتضيات حظر التجول"، حسبما أفاد وليد الوقينى المكلف بالإعلام بوزارة الداخلية التونسية اليوم السبت.

وأضاف الوقينى أن هذه الاعتقالات "تمت بعد مراجعة النيابة العمومية"، بحسب ما نقلته وكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم، وتابع أن الاحتجاجات أسفرت عن إصابة 109 أفراد من عناصر الأمن جراء أعمال العنف.

واندلعت احتجاجات لعاطلين عن العمل فى القصرين يوم الاحد الماضى وامتدت إلى أغلب جهات البلاد وكانت شهدت أعمال حرق واقتحام لمقرات حكومية وأمنية وسرقات لمحلات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365