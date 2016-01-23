تونس: اعتقال 423 شخصا تورطوا فى أعمال عنف منذ بداية الاحتجاجات

>اعتقلت السلطات التونسية 423 شخصا تورطوا فى أعمال عنف وشغب ونهب فى أنحاء البلاد منذ انطلاق الاحتجاجات الأخيرة، فضلا عن اعتقال 84 شخصا "خالفوا مقتضيات حظر التجول"، حسبما أفاد وليد الوقينى المكلف بالإعلام بوزارة الداخلية التونسية اليوم السبت.

وأضاف الوقينى أن هذه الاعتقالات "تمت بعد مراجعة النيابة العمومية"، بحسب ما نقلته وكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم، وتابع أن الاحتجاجات أسفرت عن إصابة 109 أفراد من عناصر الأمن جراء أعمال العنف.

واندلعت احتجاجات لعاطلين عن العمل فى القصرين يوم الاحد الماضى وامتدت إلى أغلب جهات البلاد وكانت شهدت أعمال حرق واقتحام لمقرات حكومية وأمنية وسرقات لمحلات.