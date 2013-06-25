أمن الشرقية يحرر مفتي الإخوان من داخل مسجد حلمي.. والأهالي يتجمهرون أمام مركز الشرطة

كتب : أحمد محمود ونظيمة البحراوى منذ 6 دقائق

تمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية، منذ قليل، بإشراف اللواء محمد العزبى حكمدار الشرقية من تحرير الشيخ عبد الرحمن البر مفتى الإخوان المسلمين، الذي كان متحجزا وعددا من الإخوان داخل مسجد حلمى بمدينة الإبراهمية، وذلك عقب محاصرة الأهالى للمسجد فى محاولة للتعدى على الإخوان أثناء عقدهم ندوة داخل المسجد.

وتمكنت قوات الأمن من السيطرة على الاشتباكات التى نشبت بين الإخوان والأهالى واستخدموا خلالها الحجارة والأسلحة البيضاء والنارية، واستمرت أكثر من ساعتين، حيث كثفت قوات الأمن من إطلاق قنابل الغازات المسيلة للدموع، ما أدى لتفريقهم وتجمهر الأهالى عقب ذلك أمام مركز الشرطة.

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