العشري: مستاء من طريقة رحيلي عن ' أرض المقاولون الخصبة '

أبدى المدير الفني السابق للمقاولون العرب طارق العشري حزنه واستياءه من طريقة رحيله عن ذئاب الجبل.

وكانت إدارة المقاولون قد أقالت العشري بعد الهزيمة من أسوان 2-1 في الجولة الـ15.

وقال العشري في تصريحات لقناة (الحياة): "مستاء جدا من طريقة رحيلي.. الإدارة أبلغتني أن أقدم استقالتي ونحن في طريق العودة من أسوان".

وأضاف "ثم انتشرت أخبار إقالتي.. أنا فعلا مستاء".

وشرح العشري أنه كان في طريق وضع يده على مواطن قوة وضعف الفريق وأنه أبلغ الإدارة أن النتائج لن تتحسن حتى تدعيم الفريق في يناير.

وأردف "النتائج كانت ستبدأ في التحسن.. كنت أرى أن المقاولون العرب أرض خصبة مليئة بالمواهب".

ويحتل المقاولون المركز الـ15 في المسابقة بـ9 نقاط.