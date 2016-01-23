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ترقب بمديرية أمن شمال سيناء انتظارا لوصول مدير الأمن الجديد

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ترقب بمديرية أمن شمال سيناء انتظارا لوصول مدير الأمن الجديد ترقب بمديرية أمن شمال سيناء انتظارا لوصول مدير الأمن الجديد
غادر اللواء على أبو زيد مدير أمن شمال سيناء السابق، ظهر اليوم، محافظة شمال سيناء بعد صدور قرار وزير الداخلية بنقله مساعدا للوزير لمنطقة سيناء، وسادت حالة من الترقب بين قيادات مديرية أمن شمال سيناء، وصفوف الضباط بمختلف مواقعهم.

وأكدت مصادر أمنية أن مدير أمن شمال سيناء الجديد اللواء سيد الحبال من المقرر وصوله لديوان مديرية خلال ساعات قليلة لمباشرة مهام عمله.

وسبق وصول مدير الأمن الجديد حالة استنفار أمنى داخل مدينة العريش، وتجوب مدرعات الشرطة شوارع المدينة بشكل متواصل.

من ناحيتهم أكد عددا من أهالى مدينة العريش ارتياحهم لقرار وزير الداخلية بضخ دماء جديدة فى صف قيادات الأمن بشمال سيناء، نظرا لما شهدته المدينة من أحداث وافتقادهم للأمان خلال هذه الفترة.

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مصر 365