بالصور.. جولة تفقدية لمحافظ الشرقية بالزقازيق

تفقد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، اليوم السبت، عددا من مواقع العمل بمدينة الزقازيق لمتابعة أعمال التشطبيات النهائية فيها.

وبدأ محافظ الشرقية بمرافقة الجهاز التنفيذى زيارته بتفقد أعمال تطوير موقف الأحرار، والتقى بالسائقين واستمع لشكاوهم، ثم توجه إلى موقع كوبرى الصدر، وتابع أعمال التشطيبيات، وشدد على سرعة الانتهاء منها، ودخوله الخدمة لفك الحصار المروى، ثم موقع مشروع تغطية ترعة مشتول، وأكد أن التغطية سوف تخلق المحاور المرورية الجديدة وجها حضاريا للمدينة، وأيضا موقع كوبرى شرويدة حيث من المقرر طرح مناقصة للبدء فى تنفيذه.

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