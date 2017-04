بعد مقاطعة النجوم للأوسكار.. الأكاديمية تكشف عن تغييرات جذرية

دفع إعلان عدد من نجوم وصناع السينما في هوليوود مقاطعة حفل توزيع جوائز الأوسكار هذا العام أكاديمية العلوم والفنون السينمائية الأمريكية إلى التعهد بمضاعفة عدد أفرادها من النساء والمنتمين للأقليات بحلول عام 2020.

وفي بيان صدر الجمعة، قالت الأكاديمية، التي تنظم الحفل، إنه بموجب معاييرها الجديدة، سيُسحب حق التصويت لتحديد الفائزين بجوائز الأوسكار من الأعضاء الذين لم يعملوا بنشاط في صناعة السينما في العقود القليلة الماضية.

وأعلنت أنها "ستتخذ إجراءات فورية لزيادة التنوع" عبر إضافة ثلاثة مقاعد في مجلسها مخصصة للنساء والأقليات، ممن ليسوا بعدُ من مجلس حكّام الأكاديمية، ثم أوضحت أن التعديل لن يؤثر في التصويت على جوائز الأوسكار لهذا العام.

وتواجه الأكاديمية احتجاجات بسبب غياب الممثلين والمخرجين من غير البيض عن ترشيحاتها لهذا العام. وكان الممثل ويل سميث والمخرج مايكل مور و5 نجوم أعلنوا أنهم سيقاطعون حفل توزيع جوائز الأوسكار الذي سينظّم في 28 فبراير.

ولم يعرف بتاتاً من هم أعضاء الأكاديمية الذين يبلغ عددهم ستة آلاف أو نحو ذلك، على الرغم من أنّ دراسة أجرتها صحيفة لوس أنجلوس تايمز خلصت إلى أنّ الأعضاء هم تقريباً 94 في المئة من البيض، و77 في المئة من الرجال.

وتعرّضت رئيسة الأكاديمية، شيريل بون أيزاكز، وهي سمراء البشرة، إلى ضغوط كبيرة من الممثلين والمخرجين من غير البيض، بعد أن خلَت ترشيحات الأوسكار في الأسبوع الماضي من أيّ شخص أسمر البشرة، بين 20 مرشحاً لجوائز التمثيل.

يُذكر أنّه، للسنة الثانية على التوالي، لم يرشّح ممثل أسمر لنيل الجائزة العالمية، على الرغم من مشاركة عدد من الفنانين في هذا العام، مثل: ويل سميث بفيلمه Concussion، وSamuel L. Jackson بفيلمه The Hateful Eight، والنجم Idris Elba بفيلم Beasts of No Nation.

