"ستار أكاديمي": هيفاء وهبي تتعثر ونتيجة الفائز معروفة سلفاً

بيروت_علي حلاّل

مع تأهل مشتركان من مصر ومشترك من لبنان وآخر من تونس، أصبحت نتيجة الفائز بلقب "ستار أكاديمي" معروفة سلفاً، إذ انه من الممكن أن تكون 50 في المئة مصرية، كما يمكن أن يصار هناك طردية لصالح المغرب العربي الذي لم يحمل اللقب ولا مرة لغاية الآن.

قبل أسبوع من إعلان نتيجة الفائز كان الجميع ينتظر لاسيما فانز سهيلة بن لشهبعودتها إلى الأكاديمية إلى جانب زملائها، حيث لازال موضوع انسحابها من البرنامج لغز غامض يصعب فك رموزه لحد الساعة. ولكن بعد عرض الريبورتاج من الأكاديمية الذي أظهر الطلاب بدت سهيلة إلى جانبهم بكامل صحتها وستكون موجودة في البرايم الأخير من البرنامج.

في السهرة النصف نهائيّة التي أحيتها النجمة هيفا وهبي، تعرضت خلالها لموقف محرج جداً، حيث لم تتعثر أو تسقط على درج مسرح "ستار أكاديمي" بل سقط منها حذاءها على الأرض، فاضرت إلى الإنحناء لارتدائه مرة أخرى.

هيفا أكّدت خلال البرنامج على أن "الصدق هو مفتاح الفنّان للوصول الى قلوب الجماهير". ونصحت الطلاّب بالأخذ بنصائح الأساتذة في الأكاديميّة، كما أثنت على نجوميّتهم لوقوفهم على مسرح، كمسرح ستار أكاديمي". وشاركت هيفاء الطالبة المصريّة هايدي موسى أغنيتي "بكرا بفرجيك"، و"بقولّك إيه يا عمّ"، وأطلّت منفردة ضمن لوحة إستعراضيّة على أنغام أغنية "كبّه".

في باحة مسرح "ستار أكاديمي" تجمهر فانز هيفاء وهبي ينتظرون خروجها، إلا أنها كانت قد غادرت المكان بعد انتهاء وصلتها الغنائية الثالثة. وحمل الفانز شعارات كتب عليها "نحبك هيفا" وحملوا صورها. كما أدوا أغنيات لها. كما قامت الفنانة بنشر لمعجبيها عبر حسابها على "انستقرام" للكلام الذي قالوه في حقها.

على المقلب الآخر، فيما كان فانز هيفا يغنون لنجمتهم، كان جمهور مروان يوسف جاهز بوصول مروان إلى المرحلة النهائية من البرنامج، حيث كان بحوزته طبل وزمامير. وأيضاً رفعوا شعار كتب عليه "معك من وين ما كان مروان يا فخر لبنان".

وبالعودة إلى السهرة، مرور الطلاّب تنوّع وكالعادة، بين ألوان غنائيّة متعدّدة، من الطربي الى الرومانسي وغيرها، وذلك ضمن لوحات إستعراضيّة مبهرة، أو إطلالات غنائيّة منفردة. كان لا بدّ من التوقف عند أداء الطالبة حنان خضر الذي وصفه بعض المتابعين بالكارثة لأغنية "في حاجات" لللفنانة نانسي عجرم حيث ظهر صوت نانسي واضحاً في الأغنية كون الطلاب يغنون على طبقة "ناقص واحد"، ولم تكن حنان على قدر التوقعات في اللون الرومانسي ولم تؤد الأغنية بالشكل المطلوب منها.

الأسبوع المقبل سيظهر من سيحمل اللقب ويفوز بجائزة المئة ألف دولار، وستكون النجمة شيرين عبد الوهاب هي ضيفة البرايم الأخير