عبادي الجوهر من مهرجان "سوق واقف": مين يعني سالم الهندي؟ ولا أعرف سعد المجرد

جاءت انطلاقة مهرجان الربيع الغنائي في سوق واقف لعام 2016 من بدايتها قوية عكست مدى الجهود التي قامت بها كوادر إدارة إذاعة الريان لتنظيم هذا المهرجان الذي اختلف عن ما قدمه المهرجان في السابق. وقد بدا هذا التغيير واضحاً من حيث التنظيم الدقيق والشدة في ضبط سير عمل الإعلاميين والحرص على تأمين كل ما يلزم لخدمة المهرجان إضافة إلى ما حصل من تغيرات جذرية في هيكلية الإدارة حيث تسلم إدارته خالد الرشدان الواضح أنه ذو خبرة في تنظيم المهرجانات.

أول ما يلفتك هذا العام هو ديكور المسرح بدءًا من كواليسه المؤلفة من عدة غرف ذات هندسة داخلية جميلة جداً خاصة بالفنانين على شكل فلل صغيرة وإلى جانبهما غرف الصحافة وغرف ا"لسوشال ميديا". والأهم من هذا كله هي هندسة المسرح الذي غلب عليه اللون الأبيض وديكوره الذي يسمح للفنان التنقل عليه براحة إضافة إلى هندسة الصوت ذات الجودة العالية الموزعة في فضاء المسرح حيث افنان قادر على سماع صوته بشكل واضح. فالفنان عبادي ألجوهر نوه بالتغييرات والتطورات الحاصلة هذا العام لمهرجان "سوق واقف" قائلاً:" إن مهرجان "سوق واقف" هذا العام أثبت أنه أهم مهرجان في الخليج العربي وإن هندسة الصوت وهي الأهم بالنسبة للفنان مشغول عليها بشكل هندسي عالي الجودة.

الحفل الأول للمهرجان استضاف الفنانين عبادي الجوهر وعيسى الكبيسي وهي افتتاحية للأغنية الطربية. فالفنانان عيسى الكبيسي وعبادي أصبحا سنوياً شعار المهرجان خاصة أنه يتم التفاؤل بهما خيراً رغم أن كل منهما لم يحمل أعمالاً غنائية جديدة. ومع ذلك كان الحضور لحفلاتهما لافتاً خاصة أن الحفل تزامن مع الإجازة الأسبوعية.

مؤتمر عبادي الجوهر

نظمت إدارة المهرجان المؤتمر الصحفي للفنان عبادي الجوهر في فترة بعد الظهر من يوم حفله. وقد قدم المؤتمر الصحفي والحفل الإعلامي مزهر فواز. وتشهد الصحافة على جرأة ودقة عبادي الجوهر في مؤتمراته الصحفية حيث يتكلم بكل صراحة دون أي اعتبارات خاصة. وقد رد عبادي الجوهر على سؤال على أن مشاركته في مهرجان "هلا فبراير" مع أنور الخرافي بدلاً من مشاركته في مهرجان "ليالي فبراير" مع شركة "روتانا". وإن كان هذا قد يسبب له خلافاً مع رئيس "روتانا" سالم الهندي. فرد عبادي قائلاً:" سالم الهندي، مين يعني سالم الهندي؟ تزعل "روتانا" أو ما تزعل فهي يهمها وجودي في الحفلات قالها متسائلاً. فهذا الأمر خاص بي". وعندما سألته "سيدتي" محاولة الاستفسار عن قوله مين سالم الهندي قال عبادي: "أنا وسالم أصدقاء وأحباب. لكن أنا عندما أوقع عقداً أوقعه مع شركة "روتانا" وسالم رئيس شركة "روتانا" بالتالي أنا أتكلم بزنس". وعن رأيه بالفنان سعد المجرد وهل استمع إلى أغانيه قال عبادي:" لم أسمعه فلكل جيل فنان وفي النهاية لا يصح إلا الصحيح.

وعن مصير الديوهات التي تكلم عنها في لقاءاته ومؤتمراته السابقة والتي يتمنى أن تحصل ما بينه وبين الفنانة نجوى كرم قال:" للأسف لم يتم هذا الديو ونجوى صديقة عزيزة عليّ". وقال عبادي إنه كان يتمنى أن يغني "ديو" مع الفنان الراحل وديع الصافي.

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