أمريكا: مستعدون لحل عسكري ضد داعش في سوريا

قال جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي يوم السبت إن الولايات المتحدة وتركيا مستعدتان لحل عسكري ضد داعش في سوريا إذا لم يكن التوصل لتسوية سياسية ممكنًا. يأتي ذلك بينما يكتنف الغموض محادثات السلام المقررة.

ومن المقرر إجراء أحدث جولات المحادثات بشأن سوريا يوم الاثنين في جنيف، ولكنها مهددة بالتأجيل لأسباب منها الخلاف بشأن تشكيل وفد المعارضة.

وأضاف في مؤتمر صحفي بعد اجتماع مع رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو “نعلم أنه من الأفضل التوصل لحل سياسي ولكننا مستعدون… إذا لم يكن ذلك ممكنا لأن يكون هناك حل عسكري لهذه العملية وطرد داعش” في إشارة إلى داعش الذي يسيطر مسلحوه على أجزاء من سوريا.

وبحسب رويترز أوضح مسؤول أمريكي أن بايدن كان يتحدث عن حل عسكري خاص بداعش لا في سوريا ككل.

واستبعدت المعارضة السورية المدعومة من السعودية إجراء محادثات ولو غير مباشرة ما لم تتخذ دمشق خطوات تشمل وقف الغارات الجوية الروسية.

وقال بايدن إنه وداود أوغلو ناقشا أيضا كيف يمكن للبلدين الحليفين في حلف شمال الأطلسي تقديم مزيد من الدعم لقوات المعارضة السنية العربية التي تقاتل للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد.