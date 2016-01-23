أخبار عاجلة

البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. أونا

تأجيل طرح كتاب «آخر كلام».. ويسري فودة : «حريص على نشره من داخل مصر»

Google+ Print

 

يسري فودة

يسري فودة
>تصوير – محمد الموجي

أعلن الكاتب الصحفي يسري فودة، تأجيل طرح كتابه الجديد «آخر كلام.. شهادة أمل في ثورة » وعدم لحاقه بمعرض القاهرة للكتاب، والذي كان مقرراً إصداره مع دار الشروق.

وقال «فودة»، في تدوينة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «حزين لأن كتابي (آخر كلام: شهادة أمل في ثورة مصر) لن يلحق بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.. لكنني حريص حتى آخر محاولة على نشره من داخل مصر مع دار الشروق، و هو أمر يستحق الصبر قليلًا».

يذكر أن آخر مؤلفات الكاتب الصحفي يسري فودة هو كتاب «في طريق الأذى من معاقل القاعدة إلي حواضن داعش»، والذي صدر منذ عام عن دار الشروق.

يسري فودة

“فودة” أعلن في وقت سابق عن اقتراب طرح الكتاب

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر