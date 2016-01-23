تأجيل طرح كتاب «آخر كلام».. ويسري فودة : «حريص على نشره من داخل مصر»

أعلن الكاتب الصحفي يسري فودة، تأجيل طرح كتابه الجديد «آخر كلام.. شهادة أمل في ثورة مصر» وعدم لحاقه بمعرض القاهرة للكتاب، والذي كان مقرراً إصداره مع دار الشروق.

وقال «فودة»، في تدوينة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «حزين لأن كتابي (آخر كلام: شهادة أمل في ثورة مصر) لن يلحق بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.. لكنني حريص حتى آخر محاولة على نشره من داخل مصر مع دار الشروق، و هو أمر يستحق الصبر قليلًا».

يذكر أن آخر مؤلفات الكاتب الصحفي يسري فودة هو كتاب «في طريق الأذى من معاقل القاعدة إلي حواضن داعش»، والذي صدر منذ عام عن دار الشروق.