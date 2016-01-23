التوقف عن العلاج الهرمونى بعد انقطاع الطمث يقلل الإصابة بسرطان الثدى

سرطان الثدى من الأمراض الأكثر انتشارا بين النساء، بسبب الكثير من العوامل، أبرزها العلاج الهرمونى.

وكشف تقرير نشره الموقع الإلكترونى الأمريكى "nationalbreastcancer"، عن انخفاض تدريجى فى معدلات الإصابة بسرطان الثدى بين النساء اللاتى تصل أعمارهن 50 عاما، وذلك بعد توقفهن عن تناول الهرمونات البديلة حال بلوغهن سن اليأس.

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>سرطان الثدى أكثر أنواع السرطان انتشارا بين النساء

تراجع العلاج بالهرمونات أدى لانخفاض معدلات سرطان الثدى

>وقالت منظمة الصحة العالمية إن سرطان الثدى يعد أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين النساء فى جميع أنحاء العالم، ويتسبب فى موت مئات الآلاف سنويًا فى جميع الدول مهما كان مستوى معيشة سكانها.>وأكد تقرير منظمة الصحة العالمية، فى السنوات الأخيرة وبالتزامن مع تراجع العلاج بالهرمونات البديلة عقب انقطاع الطمث، ومنذ 1990 حدث انخفاض فى معدلات الإصابة والوفيات الناتجة عن سرطان الثدى وذلك بسبب الفحص والكشف المبكر وزيادة الوعى والتحسن المستمر فى العلاج.