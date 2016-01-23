أخبار عاجلة

الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية -
أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

التوقف عن العلاج الهرمونى بعد انقطاع الطمث يقلل الإصابة بسرطان الثدى

Google+ Print
التوقف عن العلاج الهرمونى بعد انقطاع الطمث يقلل الإصابة بسرطان الثدى التوقف عن العلاج الهرمونى بعد انقطاع الطمث يقلل الإصابة بسرطان الثدى
سرطان الثدى من الأمراض الأكثر انتشارا بين النساء، بسبب الكثير من العوامل، أبرزها العلاج الهرمونى.

وكشف تقرير نشره الموقع الإلكترونى الأمريكى "nationalbreastcancer"، عن انخفاض تدريجى فى معدلات الإصابة بسرطان الثدى بين النساء اللاتى تصل أعمارهن 50 عاما، وذلك بعد توقفهن عن تناول الهرمونات البديلة حال بلوغهن سن اليأس.
>


>سرطان الثدى أكثر أنواع السرطان انتشارا بين النساء


>وقالت منظمة الصحة العالمية إن سرطان الثدى يعد أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين النساء فى جميع أنحاء العالم، ويتسبب فى موت مئات الآلاف سنويًا فى جميع الدول مهما كان مستوى معيشة سكانها.

تراجع العلاج بالهرمونات أدى لانخفاض معدلات سرطان الثدى


>وأكد تقرير منظمة الصحة العالمية، فى السنوات الأخيرة وبالتزامن مع تراجع العلاج بالهرمونات البديلة عقب انقطاع الطمث، ومنذ 1990 حدث انخفاض فى معدلات الإصابة والوفيات الناتجة عن سرطان الثدى وذلك بسبب الفحص والكشف المبكر وزيادة الوعى والتحسن المستمر فى العلاج.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365